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Çalışanı ile eşini kaçıran patron ve 7 arkadaşı tutuklandı

Adana'da kendisini 3 milyon lira dolandırdığını ileri sürdüğü yanında çalışan kişi ile karısını kaçırdığı iddia edilen iş adamı ve 7 arkadaşı tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 30 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç., yanında çalışan Ç.K.'nin kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikayette bulundu.

Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.'yi aramaya başladı. 30 Ocak günü de Ç.K.'nin Adana'da olduğunu öğrenen iş adamı M.Ç., yanına 8 arkadaşını alarak Adana'ya geldi. Ç.K.'nin bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç., arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulunan eşi S.K.'yi minibüs ve otomobil ile kaçırdı.

Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı. Bunun üzerine iş adamı ve 9 zanlı yakalandı. Karı koca ise zanlıların elinden kurtarıldı. Zanlı iş adamı M.Ç. kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, Ç.K.'nin yanında çalıştığını, kendisini 3 milyon lira dolandırdığını, borcunu tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Ç.K. ise kendisini ve eşini kaçırdıklarını, ölümle tehdit ettiklerini, eşini dağa kaldırdıklarını iddia etti. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Patron ve 7 arkadaşı tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Patron ve 7 arkadaşı tutuklandı, diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

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