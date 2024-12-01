Çalışanı işinden edecek hatalar! Bunlara dikkat

Satış ve pazarlama işiyle uğraşan işçilerin önemli bir bölümü satış baskısı altındalar. Aylık ve yıllık kotaların tutturulması, belirli bir miktarda satış yapılması gibi pek çok konuda işveren işçiyi zorluyor. Bu zorlamalar da bazen işçileri yanlış davranışlara itebiliyor. Bu yanlış davranışlardan bir tanesi de bazı müşterilere verilen indirim kartlarının uygunsuz kullanımı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024/1150 esas numaralı kararına konu olayda bir giyim mağazasında çalışan işçi, müşteriye indirim sağlayan VIP kartı, başka bir müşteri için kullanıyor.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

Yüksek bir oranda indirim sağlayan ancak her müşteriye verilmeyen kartın, VIP olmayan müşteriler için de kullanılmasını sağlayan işçiyi işveren tazminatsız olarak işten çıkarıyor. İşçi ise VIP kartı olan müşteriye sağlanan indirimi satış baskısı altında yaptığını ifade ederek kendini savunuyor. Daha sonra işçi feshin geçersiz olduğunu iddia ederek işe iade davası açıyor. Davaya bakan istinaf mahkemesi işvereni haklı bularak işçinin tazminat ve işe iade taleplerini reddediyor. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, satış temsilcilerinin satış baskısı altında VIP kart sahibi olmayan müşteriler için VIP kart sahibi olan müşterilerin kartını kullandığına kanaat getirip bunun müşterilerin bilgisi dahilinde olduğunu ve güven ilişkini zedeleyecek şekilde işçinin bir menfaat temin etmediğini değerlendiriyor. Bu nedenle işçinin tazminatsız olarak işten çıkartılmasını ağır bulan mahkeme işçinin işe iade edilmesine hükmediyor.

İŞÇİ BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Bu iki kararda da işçinin haklı bulunması söz konusu olsa da, işçilerin işyerinde işverenin güvenini kötüye kullanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınmaları gerekiyor. Her olay kendi içerisindeki şartlara göre değerlendirilerek karar verileceği için işçinin işverenin güvenini kötüye kullandığı ya da açıkça ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıldığının düşünülmesi halinde işçi hem işinden hem tazminatından olabilecektir. Bu nedenlerle satış danışmanı gibi işlerde çalışan işçilerin nakit ödeme alıp kredi kartından çekim yapmak gibi açıkça parasal bir menfaat sağlayacak işlemlerden kaçınmaları önemli. Yine işçilerin raporluyken istirahat etmek yerine maç, sinema, tatil gibi etkinliklere katılıp bir de bunları sosyal medyadan paylaşmaları hastalığın türü ve rapordaki dinlenme gerekliliğine göre riskli olabilecektir.

RAPORLUYKEN MAÇA GİDEN İŞÇİ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2024/951 esas numaralı kararına konu olayda ise işçi raporluyken maça gidiyor ve maça gittiğini sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşveren de işçinin raporluyken maça gitmesinin işçinin raporlu olması nedeniyle bu işçi yerine çalışan işçilerde rahatsızlık oluşturduğu gerekçesiyle raporluyken maça giden işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarıyor. İşçi de feshin geçersizliği ve işe iade talebiyle dava açıyor. Yerel mahkeme işçinin raporluyken süper lig maçına izleyici olarak gitmesinin işveren açısından işçiyi işten çıkarmayı gerektirmediğine hükmedip işçinin ve işçinin işe iadesine karar veriyor.