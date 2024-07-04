Çalışanını başından vurarak öldüren iş yeri sahibinden ilginç savunma: Şakalaşıyorduk

Olay, 20 Kasım 2023 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde iş yeri sahibi İbrahim A. (34) tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şen, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İbrahim A. ile dayısı Aydın G. (40) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanırken, Aydın G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HAYALİ YURT DIŞINA GİTMEKTİ"

Olaya ilişkin ilk celse Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim A., tutuksuz sanık Aydın G., tanık ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin ifade veren İbrahim A. "Hasan ile 3 yıl beraber çalıştık. Ufak yaşta yanımıza geldi, elimizde büyüdü. En büyük hayali yurt dışına gitmekti. Nitekim yurt dışına gitti, maddi manevi kendisine yardımcı oldum. Sürekli iletişim halindeydik. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir gün yine beni aradı ve Türkiye'ye dönmek ve yanımda çalışmak istediğini söyledi. Elemana ihtiyacım olmamasına rağmen kendisini çok sevdiğim için teklifini kabul ettim. Türkiye'ye döndüğünde Hasan'ı personellerin oturduğu eve yerleştirdim. dinlenmek istediğini, 15 gün sonra işe başlamak istediğini söyledi kabul ettim" dedi.

"SİLAHI BOŞ SANIYORDUM"

Hasan işe başladıktan 3 gün sonra talihsiz kaza yaşandığını dile getiren İbrahim A., "Olaydan 2 veya 3 ay evvel dayım Aydın yanıma gelerek infazı olduğunu, tabancasını evimde muhafaza etmemi istedi. ilahlarla hiç aram yoktur ancak dayım olduğu için bir şey diyemedim ve kabul ettim. Almadan önce de silahın boş olduğunu söyledi. Tabancayı evimde bazanın altına koydum. Olay günü dayım silahını istedi. Silahı almak için iş yerimin üstünde bulunan evime çıktım. Silahı alarak aşağıya indiğimde dayımın gençlerle muhabbet ederken gördüm. Onları görünce mutlu oldum ve şaka yapmak istedim. Gençlere doğru silahı doğrulttum. Beraber gülüştük. Silahı dayıma verecekken rahmetli Hasan, 'Abi silahı bana verir misin?' dedi. 'Seversin sen islahı, sıkarım kafana' diyerek başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim. Sonrasını hatırlamıyorum, silah sesiyle irkildim, hemen ambulansı aradık ve hastaneye gittik. Ben silahı boş sanıyordum, dolu olduğunu bilmiyordum. Hatta tabancayı evden alırken şakalaşmak amacıyla silahı eşim ve çocuğuma da doğrultum. Bilsem yapar mıydım" şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTLENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Olası kastla adam öldürme" suçundan İbrahim A'nın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istedin. Ayrıca Aydın G. yönünden ise suç delillerini yok etme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.