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Çalışanlar arasında çıkan kavga kanlı bitti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazar yerinde yanında çalışan işçi tarafından darbedilen manav, hayatını kaybetti.

AA13 Kasım 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:50
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Bengisu Mahallesi'ndeki Malazgirt Sokak'ta kurulan pazarda meyve sebze satan İsmail Duran (57) ile yanında çalışan N.K. (37) arasında tartışma çıktı. N.K'nin darbetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Duran, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İsmail Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.K'nin psikiyatrik tedavi gördüğü ve yaklaşık 5 yıldır pazarlarda İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenildi.

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