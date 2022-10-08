Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Arslan, Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan 55 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin, belediyeler ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin günlük yemek ücretlerine de yansıtılmasını istedi.

Belediyeler ve belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesi taleplerini de Bilgin'e aktaran Arslan, taleplerinin karşılanmasına ilişkin desteğinden dolayı tüm belediye ve belediye şirketlerinde çalışanlar adına Bilgin'e teşekkür etti.