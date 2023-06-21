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Bakan Işıkhan memur ve emekli zammıyla ilgili tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan memur ve emekli zammıyla ilgili tarih verdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Şu an prosedüre bağlı kalmamız lazım ama meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan
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