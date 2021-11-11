Çalışmalar aralıksız sürüyor: Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğü

DHA 11 Kasım 2021 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:36

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.

DEVASA VİYADÜKLER YÜKSELİYOR

Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerde de çalışmalar sürüyor. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine, 4 büyük viyadükle ulaşılacak. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı 'dengeli konsol' yöntemiyle yapılıyor. Bölgede inşası tamamlanan Şilenkar ve Baraj Viyadüğü ise trafiğe açıldı, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğinde Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü'nün çalışmalarında sona gelindi. 628 metre uzunluğunda, 4 orta ayaklı ve en yüksek ayağı 144 metre olan viyadük, ilerleyen günlerde trafiğe açılacak.

2 VİYADÜK TRAFİĞE AÇILDI

Etüt proje şefi Adem Bayrak, "Tekkale Viyadüğü, ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğüdür. Ayrıca yine Yusufeli ilçesinde yapmış olduğumuz ve 2'sini trafiğe açtığımız Şilenkar Viyadüğü ve Baraj Viyadüğü var, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde de çalışmalar sürüyor" dedi.

Tekkale Viyadüğü'nde saha mühendisi olarak görev yapan Sevginur Semizoğlu Keskin de "Tekkale Viyadüğü, ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğüdür. Şu an inşası tamamlandı, tretuvar beton çalışması ise devam ediyor. Çok kısa bir sürede açılışa hazır hale geleceğiz. Bundan dolayı da çok gururlu ve mutluyuz" diye konuştu.

Tekkale Viyadüğü'nde yapım şefi olarak görev yapan Kubilay Güzel ise "Yaptığımız köprüler, teknolojik olarak önemli köprülerdir. Dengeli konsol şeklinde yapılıyor. Tekkale Viyadüğü de bitme aşamasına geldi, kısa süre sonra açılışını yapacağız" dedi.