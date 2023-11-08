İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4912
  • EURO
    30,4878
  • ALTIN
    1787.37
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalışmalar başladı! 31,56 milyon metreküp su temin edilecek
Güncel

Çalışmalar başladı! 31,56 milyon metreküp su temin edilecek

Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktardı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Çalışmalar başladı! 31,56 milyon metreküp su temin edilecek
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda baraj çalışmasına ilişkin bilgileri aktardı.

Görselde, 26 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktaran Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.