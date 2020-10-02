Çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki işçi öldü

DHA 02 Ekim 2020 Cuma 14:09 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 14:09

Geriş Mahallesi'nde yapımı süren bir sitede tesisat ustası olarak çalışan Ayhan Köse, dün akşam saatlerinde, bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapıldı. Diğer işçiler tarafından kurtarılan Köse, Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köse'in sitenin kalorifer tesisatının bobinaj işlerini yaparken çektiği elektrik kablosunun açık olan ucunun su birikintisine temas emesi sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Bekar olan Köse'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Köse'nin cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Artvin'e gönderilecek.