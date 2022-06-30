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Çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

IHA30 Haziran 2022 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatı devam eden binada çalışan 59 yaşındaki işçi Abdullah Komkeser, 5 metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Düşmesinin etkisiyle ağır yaralan Komkeser'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Komkeser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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