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Çalıştığı mekanda patronu tarafından darp edilen kadın konuştu

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl, mekanın mülk sahibi Şahin Ş. tarafından saldırıya uğradı. Mülk sahibi tarafından darp edilen Akıl o anları anlattı.

  • İHA
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Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında gişe görevlisi olarak çalışan Gaye Akıl ile birkaç iş arkadaşı, mekanın mülk sahibi Şahin Ş. tarafından ‘kendisini gördüklerinde ayağa kalkmadıkları’ gerekçesiyle darp edildi. Şahin Ş. önce Gaye Akıl’ın yanındaki iş arkadaşına, ardından da Akıl’a art arda tokatlarla vurarak saldırmıştı.
 
Yaşadığı saldırı hakkında konuşan Gaye Akıl, “Beşiktaş’taki eğlence merkezimizde bilet gişesinde görev yapmaktaydım. Şahin Ş. denilen mülk sahibi kişi bir anda bilet gişesine gelerek bize ayağa kalkmamızı söyledi. Beraber çalıştığımız erkek personelimize ayağa kalkmasını söyleyerek bir anda tokat attı. Ne olduğunu anlayamadan bana doğru yönlendi. Ben de korku ile ayağa kalktım. Masaya vurarak ayağa kalk dedi. Ben de  ‘geldiğinizi görmedim özür dilerim’ dememe kalmadı bir anda tokat attı yüzüme. Sakin olmasını söylememe rağmen tokatları sıralamaya başladı yüzüme doğru. Ben de olayın paniği ile kendimi dışarı atmak istedim ve kapıya doğru yöneldim. O arada arkamdan hakaretler, tehditler etmeye başladı, ‘bir daha buraya girmeyeceksin, ayaklarını kırarım, seni öldürürüm’ gibi. Ben de bir an yüzüne bakmaya çalıştım kapı açmaya çalışırken o an ne olduğunu anlamadım saçıma yapıştı. Saçımdan tutarak kafamı duvara çarptı. Yerlerde sürükledi, tekmeler attı. Beni korumaya çalışan arkadaşlarımı da darp etmeye başladı. Bu arada oğlu da girdi içeri. İşletmenin ortağı. Göz göze gelmemize rağmen hiçbir hamle müdahale yapmadı” ifadelerini kullandı.
 
Olayın takipçisi olacağını belirten Akıl, “Savcılığa ifade verip kamera kayıtlarını teslim ettik. Sonuç alamayınca sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya karar verdik. Şu an gözaltına alındığını biliyoruz. Avukatlarımızdan haberleri bekliyoruz’’ dedi.

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