İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0126
  • EURO
    42,1201
  • ALTIN
    3794.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çalıştığı otelde fenalaşan 24 yaşındaki mühendisten acı haber
Güncel

Çalıştığı otelde fenalaşan 24 yaşındaki mühendisten acı haber

Antalya'da çalıştığı 5 yıldızlı otelde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki gıda mühendisi hayatını kaybetti.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Çalıştığı otelde fenalaşan 24 yaşındaki mühendisten acı haber
ABONE OL

Dün, Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda kısa süre önce gıda mühendisi olarak göreve başlayan Osman Süzen (24) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirirken genç gıda mühendisine ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı. İhbarla Süzen'in çalıştığı otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi genç mühendisi hastaneye kaldırırken, mesai arkadaşları başından bir an olsun ayrılmadı. Ambulansla Manavgat'a bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç mühendis burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Her hangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen genç mühendisin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Acı haberi alan Süzen'in ailesi sinir krizi geçirirken genç gıda mühendisinin kesin ölüm nedeni anlaşılması için cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Süzen'in cenazesi bugün işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.