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Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan düştü

İstanbul Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi morga kaldırıldı.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Gül Dalkıran (41), Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan binanın beşinci katındaki evinin camlarını temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen Dalkıran'ın yakınları, gözyaşı döktü.

Olay yeri incelemesinin ardından iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cesedi morga kaldırıldı.

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