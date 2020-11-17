Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki Yıldız öldü

IHA 17 Kasım 2020 Salı 14:40 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:40

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesi Ceylan Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın 5’inci katında yaşandı. İddiaya göre çamaşır asarken dengesini kaybeden 17 yaşındaki Yıldız Sertdemir, 5’inci kattan beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.