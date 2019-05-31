Çamaşır suyu içen çocuk hastanelik oldu

Olay, İnegöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Menteş (25) evde bayram temizliği yaptığı sırada oğlu Aras, kovanın içindeki şişede bulunan çamaşır suyunu içti. Çocuğun fenalaşması üzerine anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aras'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada önce midesi yıkanan Aras daha sonra tedaviye alındı. Aras Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.