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Cami avlusunda çirkin saldırı: Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde namazdan çıkarken cami avlusunda tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 02:37 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 02:37
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışında kimliği belirsiz bir kişi, cami avlusunda Veysi Özbey'e tabancayla ateş ederek olay yerinden aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Özbey, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, araçla kaçan ve 2 kişi olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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