Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler, camiden çıkan Fahri Baktır ile eşi Gülhanım Baktır'a evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede, Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.