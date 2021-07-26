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Güncel

Cami hoparlöründen vatandaşlar uyarıldı: Bu gece başlıyor

Ordu'da cami hoparlörlerinden vatandaşlara sel ve heyelanlara uyarısı yapıldı. 19 ilçeye yapılan uyarıda, 'Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım.' denildi.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Ordu'da 19 ilçedeki camilerden anons yapıldı.

Altıordu ilçesindeki Ulu Cami'den merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Uyarıda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, bu gece ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım." ifadesine yer verildi.

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