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Camide alkol provokasyonu: O alçağın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve gözaltına alınan provokatör Ateist olduğunu belirtip, 'Cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. Özür diliyorum.' dedi.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Camide alkol provokasyonu: O alçağın ifadesi ortaya çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sosyal medya platformunda Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli S.Y.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki Yerleşkesi'ne getirildi.

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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