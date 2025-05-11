Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir camide düzenlenen 'bebek mevlidi' birçok insan tarafından tepki çekti. Cami içerisindeki süslemeli masa, balonlar ve hediyeliklerle yapılan organizasyonun görüntüleri firmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Camilerde 'baby shower' adı altında dini hassasiyetlerin göz ardı edilerek ticari etkinlik yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası firma paylaşımını kaldırdı.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü'nden onay alınmadığı ifade edildi.

Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu. Organizasyon firması (Betüşün konsept Dünyası) sahibi Gökhan M., "Camide yapılan şey baby shower değildir. Camide yapılan organizasyon, dinimiz gereği mevlit okutulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden başka bir şey değildir. Camide parti yapılması veya müzik çalması, o tarz şeyler kesinlikle yapılmamıştır. Sosyal medyada baby shower diye lanse edilen şeyle kesinlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Baby shower denilen şey doğum öncesi yapılan bir şeydir. Bu hepimize bebekken yapılan 40 mevlididir. Orada çocuk da vardır, Kur'an da okunmuştur" diye konuştu.

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, "Cami ibadet yeridir", "Bu mekânların kutsallığına saygı duyulmalı" ve "Camide parti olmaz" şeklinde paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.