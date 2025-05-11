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Camide 'Baby Shower' rezaleti! Soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de bir camide düzenlenen baby shower etkinliği, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yeniden kamuoyunda büyük tepki çekti. Tepkilere neden olan olayla ilgili Kocaeli İl Müftülüğü'nden açıklama gelirken, etkinliğin izinsiz gerçekleştirildiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Camide 'Baby Shower' rezaleti! Soruşturma başlatıldı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir camide düzenlenen 'bebek mevlidi' birçok insan tarafından tepki çekti. Cami içerisindeki süslemeli masa, balonlar ve hediyeliklerle yapılan organizasyonun görüntüleri firmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

CAMİLERDE 'BABY SHOWER'

Camilerde 'baby shower' adı altında dini hassasiyetlerin göz ardı edilerek ticari etkinlik yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası firma paylaşımını kaldırdı.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü'nden onay alınmadığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu. Organizasyon firması (Betüşün konsept Dünyası) sahibi Gökhan M., "Camide yapılan şey baby shower değildir. Camide yapılan organizasyon, dinimiz gereği mevlit okutulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden başka bir şey değildir. Camide parti yapılması veya müzik çalması, o tarz şeyler kesinlikle yapılmamıştır. Sosyal medyada baby shower diye lanse edilen şeyle kesinlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Baby shower denilen şey doğum öncesi yapılan bir şeydir. Bu hepimize bebekken yapılan 40 mevlididir. Orada çocuk da vardır, Kur'an da okunmuştur" diye konuştu.

'CAMİDE PARTİ OLMAZ' TEPKİSİ

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, "Cami ibadet yeridir", "Bu mekânların kutsallığına saygı duyulmalı" ve "Camide parti olmaz" şeklinde paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

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