  Camideki skandal videosu tepki çekmişti: Saygısızlığın haddi bildirildi
Güncel

Camideki skandal videosu tepki çekmişti: Saygısızlığın haddi bildirildi

Türkiye'de büyük infiale yol açan cami içindeki uygunsuz görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada, sosyal medya içerik üreticisi şüpheli “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA21 Mart 2026 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay, sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, bir cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çeken şahsın, paylaşıma küfürlü bir şarkı da eklediği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, videodaki kişinin E.Y. (17) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, daha önce böyle bir içerik üretmediğini, tepkilerin bu kadar büyük olacağını öngöremediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece TCK 216/3 maddesi gereğince "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

