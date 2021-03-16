Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı

DHA 16 Mart 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:01

Olay, 11 Mart'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir camide yaşandı. İddiaya göre, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi. Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin TL değerindeki ses cihazını çalarken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.