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Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı

Diyarbakır'da öğlen vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı. Hırsızın, cihazı cami içerisindeki kefene sarma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA16 Mart 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:01
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Olay, 11 Mart'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir camide yaşandı. İddiaya göre, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi. Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin TL değerindeki ses cihazını çalarken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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