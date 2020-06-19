19 Haziran 2020 Cuma 12:44 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 12:44

81 ilde cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Cuma namazı ibadeti uzun bir aradan sonra belirlenen camilerde kılınabiliyor. 81 ilde cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, şehir ve ilçelerinde ibadete açılan camileri ziyaret edip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzun süredir Cuma namazı kılınamıyordu. Ancak son iki haftadır tedbirler uygulanarak belirli camilerde ve alanlarda Cuma namazı eda edilmeye başlandı. Peki bu hafta tüm camilerde cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma namazı var mı? Cuma namazı kılınacak camiler

Cuma namazı kılınacak mı? 65 yaş ve üzeri Cuma namazı kılabilecek mi? Corona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir Cuma namazı kılınamıyordu. Ancak son iki haftadır tedbirlere uyularak belirli cami ve alanlarda Cuma namazı kılınmaya başlandı. Corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşların aklına, bugün tüm camilerde Cuma namazı kıllanacak mı? soruları geldi. İşte Cuma namazı kılınacak camiler…

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cuma namazı bugün belirlenen camilerde eda edilecek. 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağı kalktığı için Cuma namazına onlarda katılabilecekler. Ancak belirtmek gerekir ki tüm camilerde değil belirlenen camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

Ankara İzmir ve İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camileri ilçe müftülüklerinin internet sitelerine diğer illerde ise il müftülüklerinin internet sitelerine girerek öğrenebilirsiniz.

HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Bu nedenle avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece Cuma namazı kılınabilecek. Avlusu olmayan camilerde ise Cuma namazı kılınmayacak.

Şadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.

İŞTE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ