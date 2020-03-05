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Camilere dadanan hırsız tutuklandı

Bursa'da camilere dadanan hırsız kısa sürede yakalanarak, tutuklandı.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:33

Geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesinde bulunan Canlılar Camii’ne dadan hırsız, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Canlılar Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu Kur’an kursundan almak için camiye gelen İbrahim Kahraman, otomobilini çalışır durumda caminin önüne park etti. Bu sırada sokaktan geçen kimliği meçhul 2 şüpheli, otomobilin kapısını açarak Kahraman’a ait cep telefonunu alarak kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden Kahraman, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tespit edilen O.S. yakalanarak emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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