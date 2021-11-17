Camiye gitmek isteyen yaya otomobil çarptı

DHA 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 22:34

Kaza, saat 19.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Pasacık Caddesinde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak için evden çıkan Mehmet Buğdaycı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Nazmi Aslan (33) yönetimindeki 68 DS 584 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından yaklaşık 90 metre sürüklenen Buğdaycı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Nazmi Aslan yara almadan kurtulurken, yanındaki Mustafa Samet Bozkuş (18) yaralandı. Yaralı Bozkuş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Aslan da gözaltına alındı. Kaza yerinde ise Mehmet Buğdaycı'ın şapkası ile bastonu kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.