Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi evinde ölü bulundu

IHA 03.02.2020 16:39 - Güncelleme: 03.02.2020 16:39

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesinde Osman Çalışgan’ın (68) birkaç gündür camiye gitmemesi üzerine şüphelenen arkadaşları, Çalışgan’ın Topaç sokakta bulunan evine gitti. Eve giren vatandaşlar, Çalışgan’ı yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çalışgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Çalışgan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Vatandaşlar, hayatını kaybeden Osman Çalışgan’ın hurdacılık yaptığını, bir kaç gün camiye gelmemesinden dolayı şüphelendiklerini, eve geldiklerinde hareketsiz bulduklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.