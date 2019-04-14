Çamlıca Camii’ne skandal benzetme

Karaduman, Regaip Kandili’nde açılışı yapılan Çamlıca Camii’ni peygamberimizin döneminde münafıklar tarafından yapılan Mescid-i Dırar’a benzetti. Karaduman, yaptığı paylaşımda Peygamber efendimize Tebük seferinden dönerken inen ayetleri yazdı.