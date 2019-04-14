Çamlıca Camii’ne skandal benzetme
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ardından Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da bir skandala imza attı.
Karaduman, Regaip Kandili’nde açılışı yapılan Çamlıca Camii’ni peygamberimizin döneminde münafıklar tarafından yapılan Mescid-i Dırar’a benzetti. Karaduman, yaptığı paylaşımda Peygamber efendimize Tebük seferinden dönerken inen ayetleri yazdı.
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