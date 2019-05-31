28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8542
  • 6,5454
  • 244.309
  • 89.837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çamlıca Gişelerde drone'li bayram denetimi

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için gerekli trafik tedbirleri, tatilin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı. Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. İstanbul'da da Çamlıca Gişeler'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor. 

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tatil için hava yolunu kullanacaklara uyarı!

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

Kim Jong-un özel temsilci ve beraberindekileri infaz ettirdi

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde üstüne müjde

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?
 

POPÜLER HABERLER

Dondurmasını yemeyen kız çocuğuna şiddet kamerada

Dondurmasını yemeyen kız çocuğuna şiddet kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA