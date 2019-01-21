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Çamlıca Kulesinin son durumu havadan görüntülendi

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümünün 3 parçası da monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

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Çamlıca Kulesi'nin yapım aşamasında sona doğru gelindi. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edildi. Kulenin çevre düzenleme çalışmaları da devam ederken, kulede gelinen son durum havadan görüntülendi.  Büyük Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca’da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.Görüntülerde çalışmaların hızla devam ettiği görülüyor. Öte yandan, kule, muhteşem İstanbul manzarasıyla kendine hayran bıraktı

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