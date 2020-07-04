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Çamur medyası! 'Erdoğan'a hakaret etti diye gözaltına alındı' dediler, hayvana cinsel istismar çıktı

Çamur medyasının '14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı' başlığıyla verdiği haberler yalan çıktı. Birgün, Cumhuriyet, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları gözaltının gerçek nedenini gizledi. Gözaltına alınan şahsın sosyal medyada hayvanları istismar eden paylaşımlar yaptığı belirlendi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:03 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:09
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Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı" başlığıyla bir haber yayınladı. Ancak Cumhurbaşkanı'na iftira atmak için gözaltına alınan kişini gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığı gizlendi.

HAYVANA CİNSEL İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Muhalif medyanın haberlerinin içeriğine bakıldığında 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuğun, dün akşam saat 20.30'da evi basıldığı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak İzmir Torbalı Emniyeti'ne götürüldüğü belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. 14 yaşındaki O. O. Ş. "Hayvana cinsel istismar" ve "Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan" dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı iğrenç mesaj mide bulandırdı.

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