Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 19 Ocak saat 00.49'da (TSİ) ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

"BU BİZİM BECERİMİZLE YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Tarihi misyonun gerçekleşmesine çok kısa bir süre kala CHP yandaşı Can Ataklı, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu hedef aldı. "Mutlu bir gündeyiz, kıvançlıyız, uçuyoruz falan" diyerek Gezeravcı'nın yolculuğuyla aklınca alay eden Ataklı, "Bu bizim becerimizle yapılan bir şey değil. Uzaya insan gönderiyoruz falan değil" diye konuştu.

"TURİST OLARAK GİDİYOR"

"Bunu çok abarttılar" diyen Ataklı, Gezeravcı için" Aslında astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor bunu çok abarttılar." ifadelerini kullandı. Ataklı, 13 farklı bilimsel deney yapacak Gezeravcı'nın bilimsel bir şey yapamayacağını da öne sürdü.