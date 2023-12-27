İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3973
  • EURO
    32,6794
  • ALTIN
    1955.78
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Can Ataklı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
Güncel

Can Ataklı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Can Ataklı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Ataklı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.