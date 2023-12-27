Can Ataklı yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Ataklı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.