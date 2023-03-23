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Can Ataklı'dan skandal açıklama! YSK üyelerini tehdit etti

Can Ataklı, sunuculuğunu yaptığı bir programda skandal ifadelere imza attı. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi durumunda YSK üyelerinin yargılanacağını iddia eden Ataklı, 'AK Parti kazanırsa bir sorun yok, ancak muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var' ifadelerini kullandı.

23 Mart 2023 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
Can Ataklı'dan skandal açıklama! YSK üyelerini tehdit etti
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CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında YSK üyelerini böyle tehdit etti. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik, Başkan Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmesi durumunda YSK üyelerinin yargılanacağını iddia eden Ataklı, "Gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR

Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüksek.

Yüzde yüz demiyorum ama çok yüksek. Çünkü ortaya hukuki bir şey çıkabilir. Oradaki hukukun inceliklerini çözecek hukuki bir bilgim yok. Ama baktığım zaman, eğer anayasaya aykırı bir karar alınırsa bir dava açılır ve gider. Muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var.

Can Ataklı daha önce de 'Başkan Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük yangınlar olması lazım' ifadelerini kullanmış ve darbe imaları yapmıştı.

"DARBE YAPMAK ZOR PEKİ NELER OLABİLİR?"

"Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket! Çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse... O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi... Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

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