7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistinli sivillere yönelik başlattığı hava saldırıları 14'üncü gününde devam ederken Can Ataklı'dan skandal bir çıkış geldi. Can ataklı Filistinli sivilleri hedef alan İsrail'i aklama peşinde düştü.

İSRAİL 500 SİVİLİ KATLETTİ

Diğer yandan katil İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken bölgeye ölüm kustu. Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran işgalciler 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişiyi öldürdü. İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

'GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI SOYKIRIMDIR'

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadeleri kullanıldı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi.

CAN ATAKLI'DAN YALANA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden dünyanın gözünün önünde yalan söyleyerek İsrail'i aklama yarışına girerken CHP yandaşı Can Ataklı'dan da İsrail'e ve Biden'ın bu yalanına destek geldi. Ataklı YouTube üzerinden yaptığı yayında Biden'ın sözlerinin neredeyse birebir aynısını ifade ederken "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi. Öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz." dedi.