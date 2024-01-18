Can Ataklı'dan skandal terör örgütü PKK sözleri

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, PKK'nın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, tepki çeken ifadeler kullandı.



"SİVİL DEĞİL DE ASKER ÖLDÜRÜYORSA DÜNYADAKİ KARŞILIĞI TERÖR OLMUYOR"



Bakanlığın operasyonlar sonrası yaptığı bilgilendirmede kullandığı kullandığı 'Bölücü terör örgütü' ifadesinin PKK'lı teröristleri 'bağımsızlığı için mücadele eden insanlar' haline getirdiğini öne süren Ataklı, "PKK, çok uzun süredir sivil halka yönelik operasyon yapmıyor, bombalar patlatmıyor. Bir örgüt askere saldırıyorsa dünyadaki karşılığı terör olmuyor" ifadelerini kullandı.

Şehit babasını hedef almıştı

Ataklı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye tepki gösteren şehit babasını hedef alıp, "Kimsin lan sen" diye konuşmuştu. Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.