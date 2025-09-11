Can Holding-Rezan Epözdemir ilişkisi: ''Konuşursam çok kişi yanar'' tehdidinin perde arkası

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can Ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ gözaltına alındı. Bu soruşturmanın avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasıyla ilişkili olduğu iddia edildi.

REZAN EPÖZDEMİR EN ÇOK HABERTÜRK EKRANLARINA ÇIKTI

Münevver Karabulut davasıyla tanınan Rezan Epözdemir'in Habertürk ile ilişkisinin tesadüf olmadığını öne sürüldü. Rezan Epözdemir, devam eden süreçte en çok Habertürk ekranlarında yayınlara çıktı.

Epözdemir'in hep Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile yakın ilişkisi konuşuldu. Tutuklandıktan sonra ortaya çıkan zenginliği Kenan Tekdağ ile olan bu yakın ilişkisine bağlandı.

CAN HOLDİNG'İN SAHİPLERİYLE AMCA ÇOCUĞU

Can Holding'e kara para operasyonu! Yasa dışı yollarla elde edilen kazançlar böyle aklanmış Aralık 2024'te Ciner Holding kuruluşları olan Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in Can Holding'e devri gerçekleşti. Herkes değişti ama o döneme kadar Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olan Kenan Tekdağ değişmedi. Tekdağ bu kez Can Yayın Holding yönetim kurulu başkanı olarak devam etti. Tekdağ'ın Can Holding'in sahipleriyle amca çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Aslında operasyon geliyorum diyordu. İlk belirtilerinden biri Karadeniz'in en şirin ilçelerinden birinde Karadeniz Ereğlisi'nde patlak vermişti. Çocukları Doğa Koleji'ne giden veliler o dönemde isyan etti.

Can Holding'i en çok telaşlandıran mesele Avukt Rezan Epözdemir'in tutuklanması olmuştu. Epözdemir gözaltındayken sosyal medyası üzerinden, "Aslında anlatmak istediğim çok şey var. Fakat avukatlarım ve kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular." ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı. Epözdemir'in bu açıklaması aba altından sopa gösteren, ilişkili olduklarını dolaylı bir şekilde konuşmakla tehdit eden bir mesaj olarak yorumlandı.

SİLDİĞİ TWEET KENDİSİNİ ELE VERDİ

Epözdemir'in söz konusu sosyal medya paylaşımının Can Holding'e yönelik operasyon haberlerinin ardından hemen silindiği ortaya çıktı.

Acaba bahsi geçen o aile büyüğü Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ mıydı? Epözdemir'in feryadı da aslında "beni kurtarın yoksa konuşurum" feryadı mıydı?

Can Holding'e yönelik soruşturmanın temelinde suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiası var ve MASAK raporlarına dayandığı iddia ediliyor. Peki, bu gelir hangi suçtan elde edilmiş olabilir? Yaygın iddia sigara ve makaron kaçakçılığı. Bu konuda şirket sahipleri hakkında daha önce de ortaya atılmış iddialar ve soruşturmalar var. Birçoğu akaryakıt ve sigara kaçakçılığıyla ilgili.

İDDİALAR 2002'DEN BERİ VAR

Can Holding hakkındaki iddialar ve soruşturmalar 2002 ve 2016 yılından bu yana devam ediyor.

Sigara ve makaron operasyonları akıllara Rezan Epözdemir'i getirdi. Epözdemir'i "Yargıdaki bağlantıları vasıtasıyla bir makaron ve sigara kaçakçısı çetesini para karşılığı serbest bırakılmasına aracılık etmek" iddiası tutuklamaya götürmüştü.

Peki, Epözdemir kullanarak zengin olduğu bu nüfuzu nasıl elde etmişti?

Her şey Habertürk'te yayınlanan bir haberle başladı. Epözdemir'in yakayı ele vermek pahasına girdiği riskten ötürü sinirli olduğunu sildiği o twitten de anlamak mümkün olabilir.