Can Holding'e soruşturma Turgay Ciner'e uzandı! Satıştan önce şirketleri kapatmış

Can Holding'e yönelik soruşturma Turgay Ciner'e uzandı. Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner'in kritik şirketleri, Habertürk'ün Can Holding'e satışı öncesi kapattığı ortaya çıktı.

Turgay Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Şirket yöneticisi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında yurtdışında olduğu belirlenen Turgay Ciner'in holding bünyesindeki önemli şirketlerinde medya şirketlerinin Can Holding'e satışı ve operasyon öncesi kapattığı görüldü.

GEMİ ŞİRKETİNE OPERASYON

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ciner ilk olarak holding temellerinin atıldığı Talimhane İthalat İhracat A. Ş. ve Paşalimanı İthalat İhracat şirketi Ciner Medya'nın satışından 2 gün önce 25 Aralık 2024'te kapatma kararı almış. Kayıtlara göre 2024 yılında 136 milyon dolar yatırımla 8 yeni gemi alınan Ciner, Can Holding'e yapılan operasyondan bir hafta önce 5 Eylül 2025 tarihinde Ciner Gemi Acente İşletmeler Sanayi A.Ş.'yi de kapatma kararı almış. Kapatılan şirketler Park Holding'e devredildi. Sermaye azaltımına giden şirket 2 kez alacaklılara çağrı yapmış.

Turgay Ciner'in şirketlerini kapatmasına ilişkin Ticari Sicil Gazetesin'nde yer alan ilanlarda tarihler dikkat çekti.

OĞLU YÖNETİMDEN ÇIKMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında kayyum atanan şirketlerden biri olan AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş.'de dikkat çeken bir hamle yapıldığı görüldü. 21 Ağustos 2025 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Turgay Ciner'in oğlu Mehmet Fatih Ciner yüzde 50 ortağı olduğu AFC İthalat şirketinin yönetimden çıkmış. 29 Ağustos 2025 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi ilanına göre şirketin tamamı Turgay Ciner'in diğer oğlu Atilla Ciner'in üzerine geçmiş. Aynı hareketlik Ciner Turizm Ticaret A.Ş.'de de yaşanmış. 28 Ağustos 2025 tarihli karada şirketin tek ortağı Park Holding yapıldı.

12 ZANLI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında önceki gün haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner'in de olduğu öğrenildi.

