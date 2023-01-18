Can kurtarmak için canlarını riske atıyorlar: İtfaiye erleri binlerce vakaya müdahale etti

Yangın, sel ve kaza bölgelerinde zorlu görevler üstlenen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, her ihbarda bir yaşamı kurtarabilecek olmanın bilinciyle zamanla yarışarak olaylara müdahale ediyorlar.

Sivas itfaiye ekipleri 127 personel, 3 şube ve 20 itfaiye aracıyla 7/24 görev yapıyor. Can kurtarmak için canlarını riske atan kahramanlar; konutlar, araçlar, iş yerleri, anız, ekin, bağ ve bahçelerde olmak üzere 669 yangına zamanında müdahale etti. Ekiplerin kimi zaman kurtardığı evde mahsur kalan bir çocuk iken, kimi zaman da bir sokak hayvanına şefkat eli uzatarak yaşama tutunmasını sağlaması herkesin takdirini kazandı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2022 yılı içerisinde 669 yangına müdahale edip, 717 kurtarma, 668 su baskını, 77 trafik kazası operasyonu gerçekleştirdi. Kahramanlar yıl içerisinde 20 bin 316 eğitim ve 750 denetim gerçekleştirerek vatandaşları bilinçlendirdi.

"HALKIMIZIN HER ZAMAN YANINDA VE DAİMA HİZMETİNDEYİZ"



Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı, her zaman halkın hizmetinde olduklarını belirterek, "Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak şehir merkezinde 3 istasyon 127 personel ve 20 araçla 7/24 çalışma esasına dayanarak vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Teşkilatımız adına halkımızın her zaman yanında ve daima hizmetindeyiz. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde ekiplerimiz 669 yangın, 717 kurtarma, 77 trafik kazası ve 668 su baskını olayına müdahale etmiştir. Bu 669 yangının 267 tanesi ev ve büyük yangın dediğimiz şekilde gerçekleşmiş geriye kalanlar ise anız yangınlarından oluşmaktadır. 717 kurtarma vakasının da 336 tanesi insan kurtarma, geriye kalanlar ise hayvan kurtarma vakalarından oluşmaktadır. Sonuç olarak Sivas Belediyesi olarak bu kutsal meslek ve saygı değer halkımız adına diğer itfaiye olaylarıyla birlikte toplamda 3 bin 912 adet itfaiye olayında vatandaşlarımızın yanında bulunduk. Ayrıca ekiplerimiz yıl içerisinde kamu kurum ve kuruşları, özel sektör ve Sivas merkeze bağlı öğrenim kurumlarında bulunan öğrenci ve eğiticilerden oluşan 20 bin 316 kişiye de ulaşarak yangın bilgisi ve afet anında yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında bilgilendirme eğitimi vermiştir. Şehir merkezinde bulunan 750 tane işletme ve işyerine gidilerek tesislerin yangına uygun olup olmadığı konusunda denetimlerimiz yapılmış ve bu konuda da raporlar verilmiştir" dedi.

"BANA GÖRE BİR İNSANI KURTARMAK İNSANLIĞI KURTARMAK DEMEKTİR"



İtfaiye Başçavuşu Talip Kozan 30 senedir bu mesleği yaptığından bahsederek, "Bana göre bir insanı kurtarmak bir insanlığı kurtarmak demektir. 30 senedir bu mesleği bu düşünceyle icra ediyorum. Hiçbir itfaiyeci arkadaşımız bu işi para için yapmaz. Para için hiçbir insan kendisini bir yangının, kazanın ve enkazın ortasına atmak istemez. Bu meslek sadece aşk ve sevgiyle icra edilir. Unutamadığım bir anım var. Boru içerinde bir vatandaşın kaldığına dair 112'ye ihbar gelmişti. Bizde itfaiye ekipleri olarak olay mahalline gittik. İstişareler sonucunda temiz hava solunum cihazlarımızı alarak borunun içerisine girdik. Kendisine ulaştık ve temiz verdik. Kendisi baygın olduğu için ip bağlayarak sürünme yardımıyla ivedi bir şekilde borudan çıkartmayı başardık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bir insanı kurtarabildiğimiz için çok mutlu olduk. Bizi en çok zorlayan durumlardan birisi de ölümlü trafik kazası yaşanması. Psikolojik olarak 15 gün boyunca olumsuz şekilde etkilenebiliyoruz. Fakat o insanı ölmeden oradan kurtarabilirsek dünyanın en mutlu insanı olabiliyorsunuz" diye konuştu.

"MESLEĞİMLE GURUR DUYUYORUM"



Furkan Halis isimli itfaiye mesleğini gururla yaptığını belirterek, "Bu meslek benim çocukken hayal olarak gelişen ve kahramanlık olarak gördüğüm bir meslekti. İçine girdikten sonra daha fazlasının olduğunu gördüm. İnsanlara el uzatmak, yangından çıkarmak, bir kuşu ağaçtan kurtarmak manevi olarak çok güzel bir hissettiriyor. Bu yüzden mesleğimle gurur duyuyorum. Mesaiye başladığımızda öncelikle araçlarımızı teslim alıyoruz. Araç içerinde bulunan malzemeleri kontrol ediyoruz. Ardından nöbet yerlerimize geçiyoruz ve ihbar gelmesini bekliyoruz. Herhangi bir ihbar ve ışık yanma durumunda hemen hazırlanıyoruz. Bu yanan ışıklarında birer anlamı var. Örnek verecek olursam kırımızı ışık ev veya fabrika yangını gibi büyük işleri vakaları, yeşil ışık yandığında trafik kazası ve intihar vakaları, sarı ışık ise trafik lambaları ve ot çöp yangını gibi vakaları simgeliyor. Biz de en hızlı şekilde bu olaylara müdahale için çıkış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü zorlu saha çalışmalarının yer aldığı görüntüyü hazırladıkları bir kliple sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Paylaşımla mesleğin zorluğu ve itfaiye erlerinin sergilemiş olduğu fedakarlık gözler önüne serildi.