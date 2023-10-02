İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2023 Pazartesi / 18 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4408
  • EURO
    28,8525
  • ALTIN
    1613.8
  • BIST100
    8486.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çanakkale açıklarında 165 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 165 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Çanakkale açıklarında 165 göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu can salı ve lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-6" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 165 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

  • göçmen operasyonu
  • Çanakkale açıkları
  • düzensiz göçmen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.