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Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-905" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 47 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Aynı bölgede arızalanan ahşap tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine görevlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri ise teknedeki 18 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.

Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 65 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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