Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-905" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 47 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Aynı bölgede arızalanan ahşap tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine görevlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri ise teknedeki 18 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 65 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.