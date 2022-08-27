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Çanakkale açıklarında gemi kazası! Bölgeye römorkörler sevk edildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında karaya oturan gemi, römorkörlerin kurtarma çalışmasıyla yüzdürüldü.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:23 - Güncelleme:
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Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan ve dün liman önlerinde karaya oturan çimento yüklü, 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Dalgıçlar geminin alt bölümünde, seyre engel bir sorun olup olmadığını kontrol etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Türkeli" römorkörleri, kurtarma çalışması yapıp gemiyi yüzdürerek götürdü.

Akçansa Limanı açıklarına demirletilen geminin sörvey işlemlerinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

"Mona" isimli gemi dün sabah Akçansa Limanı önlerinde karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edilmiş, kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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