Çanakkale alevlere teslim!

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yangın çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

  • İHA
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çevre illerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. 
 
Akşam 22:30 sularında çıkan yangının henüz kontrol altına alınamadığı ve rüzgarın da etkisiyle daha da büyüdüğü belirtiliyor. Çanakkale İskelesinden bölgeye Gestaş feribotları ile itfaiye ekiplerinin sevki sürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler de yangın alanına doğru hareket ediyor.  

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