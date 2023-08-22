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Çanakkale-Ankara seferi yangın nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi. Türk Hava Yollarının yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

22 Ağustos 2023 Salı 23:20 - Güncelleme:
Çanakkale-Ankara seferi yangın nedeniyle iptal edildi
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Çanakkale'de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan Türk Hava Yollarının (THY) yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

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