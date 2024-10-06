Çanakkale Ayvacık'ta 4.2'lik deprem

Ege Deniz'inde saat 15:08 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Depremin derinliğinin 24.16 km olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi -[52.08 km]Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi