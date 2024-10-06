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Çanakkale Ayvacık'ta 4.2'lik deprem

Çanakkale Ayvacık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Ekim 2024 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Çanakkale Ayvacık'ta 4.2'lik deprem
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Ege Deniz'inde saat 15:08 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Depremin derinliğinin 24.16 km olduğu bildirildi.

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