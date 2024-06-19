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Çanakkale Boğazı gemi trafiği orman yangınları nedeniyle kuzey-güney tek yönde askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.”

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı gemi trafiği orman yangınları nedeniyle kuzey-güney tek yönde askıya alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir."

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