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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, saat 01.30'da yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 08:52 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:52
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Çanakkale Boğazı'nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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