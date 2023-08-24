İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2206
  • EURO
    29,6385
  • ALTIN
    1679.99
  • BIST100
    7711.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
Güncel

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, saat 11.00'den itibaren güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

- Çanakkale-Çan yolu da ulaşıma açıldı

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğleden önce Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.