Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tek yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, saat 11.00'den itibaren güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.
- Çanakkale-Çan yolu da ulaşıma açıldı
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğleden önce Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etmişti.