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Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:29
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Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.45 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

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