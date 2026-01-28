İSTANBUL 13°C / 11°C
Güncel

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.

