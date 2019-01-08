Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın ihbarı
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
- AA
Çanakkale Boğazı'nda bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çok sayıda römorkör sevk edildi.
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